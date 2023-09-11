كشفت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية عبر موقعها على الإنترنت عن شروط استقدام الزوجة في السعودية والأوراق المطلوبة والرسوم، من الأمور التي تهم المقيمين بالمملكة والعاملين من المصريين، إذ تكون فرصة للم شمل الأسرة من جديد.

شروط استقدام الزوجة في السعودية والأوراق المطلوبة والرسوم

وفيما يلي، تعرض «الوطن» في التقرير القادم، شروط استقدام الزوجة في السعودية والأوراق المطلوبة والرسوم، وفق الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات بالمملكة.

شروط استقدام الزوجة في السعودية

وحتى يتمكّن المقيم من استقدام الزوجة إلى السعودية لابد من توافر بعض الشروط والتي تأتي كالتالي:

- مر على إقامة المتقدم 3 أشهر على الأقل.

- جواز سفر الزوجة ساري.

- أن تكون مهنة المتقدم ضمن المهن التي لها أحقية الاستقدام.

- للمتقدم حساب على منصة أبشر

- تقديم كل المستندات المطلوبة من خلال السفارة أو القنصليات.

- هوية مقدم الطلب سارية.

- سداد الرسوم الخاصة بالاستقدام للزوجة.

- لمن لديه بعصمته أكثر من زوجه يحق له استقدام زوجة واحدة فقط.

الأوراق المطلوبة لاستقدام الزوجة في السعودية

بينما الأوراق المطلوبة لاستقدام الزوجة إلى السعودية كالآتي:

- صورة حديثة للزوج «المقيم».

- صورة حديثة للزوجة.

- جواز سفر ساري الصلاحية.

- عقد زواج الكتروني معتمد وموثق من الهيئات المختصة.

- أصل وصورة من إقامة الزوج.

- تعبئة نموذج الاستقدام بشكل دقيق وصحيح.

رسوم استقدام الزوجة في السعودية

تتباين قيمة رسوم استقدام الزوجة في السعودية حسب مدة الإقامة وهي كالآتي:

- رسوم الاستقدام لمدة 3 أشهر نحو 2000 ريال.

- رسوم الاستقدام لمدة 6 أشهر نحو 3000 ريال.

- رسوم الاستقدام لمدة عام نحو 5000 ريال.

- رسوم الاستقدام لمدة عامين نحو 8000 ريال.