أستاذ فقه بالأزهر: الحلف على الزوجة بقصد الأذى لا يجوز

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإيلاء معناه الحلف، وفي زمن الجاهلية كان معناه أن يحلف الرجل أن يعتزل امرأته فلا يقربها، ولا يعاملها معاملة الأزواج لأكثر من 4 أشهر، وقد تصل المدة إلى سنوات، مشيرا إلى أنه حرام شرعا إذا كان بقصد الإيذاء

معنى الإيلاء بالجاهلية

أضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أن إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون به إيذاء المرأة».

حكم الإيلاء

اتفق الفقهاء على إن كان الإيلاء بغرض إيذاء الزوجة وإلحاق الضرر بها فهو حرام شرعًا، وارتكب الزوج ذنب، أما إذا كان بغرض العقاب أو الغضب فلهم رأي آخر.