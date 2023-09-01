رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

من هي الزوجة الثانية لرجل الأعمال محمد الفايد؟

كتب:

نرمين عزت
10:11 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
محمد الفايد

محمد الفايد

كانت حياة محمد الفايد محط اهتمام لدى الكثير من الناس بفضل تواجده الدائم كرجل أعمال بارز في لندن وضع لاسمه مكانة كبيرة وصلت للأسرة الحاكمة، إلا أن الجانب الآخر من حياته لا يعلمه الكثيرين فقد تزوج مرتين منهم الثانية وهي الفنلندية هيني واثن التي ظلت بجانبه حتى وفاته.

من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟

تزوج محمد الفايد لأول مرة من الكاتبة السعودية سميرة خاشقجي، عام 1954، لكن زواجهما لم يدم، حيث انفصلا بعد ذلك بعامين، ثم تزوج من هيني واثن في عام 1985، للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــا.

اقرأ المزيد:

عاجل.. الصلاة على جثمان محمد الفايد في جامع ريجينت بارك بالمركز الإسلامي بلندن

عاجل.. وصية محمد الفايد قبل وفاته.. طلب غريب مرتبط بالفراعنة

حلم تمناه محمد الفايد ولم يحدث.. السر في الاستفتاء على انفصال اسكتلندا

ما حجم ثروة محمد الفايد؟.. المركز الـ12 بقائمة أثرياء العرب

آخر سنوات محمد الفايد.. انتظر الذهاب لابنه 26 عاما ومات بعد ذكرى وفاته بساعات

9 معلومات عن محمد الفايد.. ثروته 2 مليار دولار ويمتلك قلعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر ناهز 94 عاما

أمير المصري يكشف تفاصيل تجسيد شخصية محمد الفايد في مسلسل the crown
بقلم نرمين عزت