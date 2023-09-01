من هي الزوجة الثانية لرجل الأعمال محمد الفايد؟

كانت حياة محمد الفايد محط اهتمام لدى الكثير من الناس بفضل تواجده الدائم كرجل أعمال بارز في لندن وضع لاسمه مكانة كبيرة وصلت للأسرة الحاكمة، إلا أن الجانب الآخر من حياته لا يعلمه الكثيرين فقد تزوج مرتين منهم الثانية وهي الفنلندية هيني واثن التي ظلت بجانبه حتى وفاته.

من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟

تزوج محمد الفايد لأول مرة من الكاتبة السعودية سميرة خاشقجي، عام 1954، لكن زواجهما لم يدم، حيث انفصلا بعد ذلك بعامين، ثم تزوج من هيني واثن في عام 1985، للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــا.