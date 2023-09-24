حمزة نمرة يشكر جمهوره بعد نجاح ألبوم رايق: «كان تحدي كبير»

وجة الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «إكس» توتير سابقا، الشكر لجمهوره بعد نجاح ألبومه الجديد رايق.

وكتب حمزة نمرة: «حبيت أشكركم من قلبي على تشجيعكم ومبسوط جداً بنجاح ألبومي الأخير رايق وعايز أقول إنه حقيقي كان تحدي كبير لينا إننا نعمل ألبوم ينزل على مدار شهر ونصف في موسم الصيف وبأفكار جديدة ومختلفة وغير تقليدية وفي نفس الوقت ينجح، حقيقي ما توقعتش النجاح الكبير ده، فالحمد لله على توفيقه».

‏وأضاف: «أنا بقى عندي قناعة إني ما ينفعش أطوّل في نزول الألبومات زي زمان، وأني أعمل أغاني سينجلز تنزل بشكل منتظم.. وطبعاً هتبقى يوم أربع زي ما اتعودنا».

حمزة نمرة يهدي أغنية مرايات لوالده

وأعلن الفنان حمزة نمرة، منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إهداء أغنية مرايات لوالده.

ونشر نمرة، صوره تجمعه بوالده وعلق عليها: «فاكر الصورة دي، كانت في عيد ميلادي وبابا الله يرحمه كان جايب لي هدية، أنا كنت عايز الموقف يعدي بسرعة ومحرج واخواتي بيصوروني وبابا بيديني الهدية وهو حاضنني. لما شوفت الصورة دلوقتي لقيتني بقول لنفسي ياريتك كنت مركز أكتر من كده في اللحظة دي وعرفت تعبر عن المحبة اللي جواك للي حواليك.. أغنية مرايات.. بأهديها ليك يا بابا».

أغنية رياح الحياة

واحتفل الفنان حمزة نمرة منذ أيام مع جمهوره عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بحصول أغنية رياح الحياة المركز الأول في توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع على أنغامي.

أغنية «رياح الحياة» حققت مؤخرا أعلى نسب مشاهدة على اليوتيوب وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.