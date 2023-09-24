مقرر بالحوار الوطني: الرئيس السيسي يقود مسيرة وطن ويبني حياة جديدة

أكد الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، أن كلمة السر في نجاح الحوار الوطني هو بناء الثقة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من أشار إلى أنه بينما تقدمنا في التنمية الاقتصادية لم نسر بنفس السرعة في مجال الإصلاح السياسي ثم دعا للحوار الوطني.

الدعوة للحوار الوطني كانت خطوة مهمة للغاية

وأضاف هلال، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي يقود مسيرة وطن ويبني حياة جديدة، والدعوة للحوار الوطني كانت خطوة مهمة للغاية، موضحا أن مجلس أمناء الحوار الوطني لم يخترهم أحد، بينما تم اختيارهم من خلال الحوار والتوافق وهذه كانت أخطر فترة، فالحوار الوطني ولد نفسه بنفسه من خلال الحوار.

اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني باعتبارهم أشخاصا قادرين على الحوار

وتابع مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني: «تم اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني باعتبارهم أشخاصا قادرين على الحوار لأن الهدف من الحوار البحث عن المشترك، وتم خلق أطر مؤسسية لبناء الثقة وده أعظم إنجاز للحوار الوطني».