انطلاق اليوم الثقافي في مساجد مطروح.. أنشطة دعوية وقرآنية

انطلق اليوم الثقافي في مساجد مرسى مطروح، استمرار لتفعيل الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية التي تقوم بها وزارة الأوقاف في بيوت الله عز وجل، التي تحظى برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وإشراف فضيلة الشيخ حسن محمد عبدالبصير عرفه وكيل وزارة أوقاف مطروح.

مقرأة في مسجد العوام بمطروح

وبدأت فعاليات الأنشطة الدعوية بجلسة المقرأة النموذجية بمسجد سيدي العوام إدارة غرب مطروح، بحضور فضيلة الشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة وجرت التلاوة للجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم.

حق الطفل

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في بيان إن الأنشطة التثقيفية تتابع بعد الصلوات تفعيلًا لبرنامج حق الطفل بعدد من مساجد الإدارات الفرعية المختلفة، حيث كان من بينها إدارة غرب التي قام قيادات الإدارة بقيادة صاحب الفضيلة مدير الإدارة الشيخ إبراهيم محفوظ بلجنة مرورية تفقدية لسير العمل بالإدارة، حيث انتهى المرور بمسجد الحرمين لمتابعة حق الطفل وتحفيز الأطفال المشاركين به.

الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالنجيلة

ومن ناحية أخرى نفذت إدارة النجيلة بعد صلاة المغرب فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بمدينة النجيلة، حيث كان محاضرا في اليوم الأول فضيلة الشيخ سامي موسى مدير الإدارة، وفضيلة الشيخ محمد عدلي الدهلان وقارئاً الشيخ مصطفى عبدالهادي عبدالله، ودار اللقاء حول النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة.

حق الطفل

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن البرنامج الصيفي حق الطفل ما زال يحظى بالأداء المتميز والإقبال غير المسبوق، والإشادة من أولياء الأمور بأداء الأئمة وتميزهم بمديرية أوقاف مطروح.