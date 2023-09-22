«أوقاف مطروح»: انطلاق القوافل الدعوية في مساجد مدينة العلمين

انطلقت القافلة الدعوية في مدينة العلمين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وبحضور الشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات بأوقاف مطروح، والمكونة من قيادات الدعوة بالمديرية والإدارة والأئمة، متجهة إلى بعض مساجد العلمين، لأداء خطبة الجمعة وتنظم مقارئ القرآن الكريم للجمهور.

خريطة القافلة الدعوية في مساجد العلمين

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن خريطة القافلة الدعوية تضمنت عدة مساجد، حيث توجه إلى مسجد صلاح الدين بسيدي عبد الرحمن الشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، والشيخ سليمان مدني إلى مسجد الدشتي بالعلمين، والشيخ أحمد عبد الحكم صالح بمسجد العقاد بالعلمين، والشيخ عزت جمال عطا الله بمسجد عثمان بن عفان بالعلمين، والشيخ محمد شتا عبد الصمد بمسجد الهداية، والشيخ محمد عبد العزيز طه بالمسجد الكبير بسيدي عبد الرحمن، والشيخ حمدي علي حسين بمسجد الفتح بسيدي عبد الرحمن، والشيخ محمود إبراهيم سليم بمسجد الإيمان بسيدي عبد الرحمن، والشيخ علي فرج عبد السلام بمسجد العمدة ياسين بالعلمين.

مقارئ الجمهور في مساجد العلمين

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، في بيان، أن الجميع تحدث بلغة واحدة ولسان واحد عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، ثم عقدت مقارئ الجمهور بهذه المساجد عقب انتهاء الصلاة مباشرة وانتهت فعاليات القافلة وسط ترحيب جماهيري من قاطني مدينة العلمين، والمناطق التابعة لها بهذه القوافل التي تصحح المفاهيم وتغرس القيم وتقوي النسيج المجتمعي، وتقدم رواد المساجد بالشكر لوزارة الأوقاف لاهتمامها بالمحافظات الحدودية ومساجدها بناء وفرشا ودعويا بالقوافل التي تجوب محافظة مطروح.