القنصلية السعودية تهدي مساجد مطروح 4آلاف نسخة من المصحف

أهدى محمد الدعيلج، مدير المراسم بالقنصلية السعودية، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، 4 آلاف نسخة من المصحف جميعها من إصدارات مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز، لتوزيعها على المساجد والمعاهد الأزهرية.

احتفالات المولد النبوي

ووجه المحافظ الشكر والتقدير نيابة عن جميع أهالي المحافظة، للسفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل المملكة بالإسكندرية، على الهدية القيمة كتاب الله تعالى خاصة مع قرب احتفالات المولد النبوي الشريف، مؤكدا عمق العلاقة الأخوية والتعاون بين الشقيقتين مصر والسعودية، مع استمرار العلاقات الدبلوماسية الطيبة بين محافظة مطروح والقنصلية السعودية.

توزيع المصاحف على المساجد والمعاهد الأزهرية بمطروح

وقال المحافظ إنه ييجرى توزيع نسخ المصحف على مساجد محافظة مطروح من خلال مديرية الأوقاف، ومنطقة الأزهر الشريف ومعاهدها الأزهرية لاستفادة الطلبة والطالبات به خلال دراستهم الأزهرية، ومجالس المدن الثمانية على مستوى المحافظة.