5 معلومات عن برنامج الطفل في مساجد مطروح.. تحفيظ قرآن وتنمية المواهب

يعد برنامج الطفل الذي تنظمه مديرية الأوقاف بمطروح، من أفضل البرامج التي تتبناها الوزارة خلال العام الجاري في المساجد، لإعداد جيل متميز من القاعدة العريضة للأطفال من جميع الأسر لتعليم الدين الإسلامي الحنيف وأصوله، وتحفيظ كتاب الله، وتنمية المواهب لديهم ودعمهم وتربيتهم على أسس دينية قوية.

5 معلومات عن برنامج الطفل في مساجد مطروح

بدأنا برنامج الطفل في مساجد مطروح ويسير بخطي ثابتة حسب فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح لـ «الوطن»، ننشر أبرز 5 معلومات عن برنامج الطفل في مساجد مطروح وهي كالتالي:

- تحفيظ القرآن الكريم للأطفال في مساجد مطروح.

- تثقيف الأطفال في الدين الإسلامي من تعليمهم الفقه والعقيدة.

- تعريف الأطفال السيرة النبوية الشريفة.

- تنمية مواهب الأطفال من حيث الإنشاد في الابتهالات وحسن التلاوة للقرآن الكريم.

- المشاركة في مسابقات دينية مختلفة بين المساجد وتنمية روح المنافسة في حفظ القرآن الكريم والتثقيف الديني ومعرفة أصول الشريعة الإسلامية.

مسجد العوام نموذج لبرنامج الطفل

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن هناك العديد من المساجد التي تنفذ برنامج الطفل على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منها مسجد العوام هو نموذجاً طيباً في مدينة مرسى مطروح من حيث الإقبال الكبير من الأطفال على البرنامج، وجهود علماء الأوقاف والمشايخ مع الأطفال، في ظل استهداف تعليم الجيل الجديد وتأسيسه في الدين تحت رعاية وزارة الأوقاف، بعيداً عن الأفكار المتطرفة.