مستشار الرئيس للشؤون الصحية يوجه رساله للمواطنين بشأن المضادات الحيوية

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، المواطنين من الإفراط في المضادات الحيوية قائلا: بصفة عامة نحذر من الإفراط في تناول أي أدوية بدون استشارة الطبيب.

فعاليات المؤتمر الطبي الثاني

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية خلال فعاليات المؤتمر الطبي الثاني والذي تنظمه هيئة الرعاية الصحية، كل دولة لديها دليل استرشادي في الحالات التي تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن مصر وضعها في هذا الملف جيد للغاية وليس كما يروج البعض.

وطالب «تاج الدين»، المواطنين ضرورة اتباع الدليل الاسترشادي، متابعا: لدينا علماء وخبراء في المجال الطبي وجامعات على أعلى مستوى ولا ينقصنا سوى التطبيق على أرض الواقع.