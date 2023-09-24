مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني: مصر بلد كبير وله دور إقليمي ودولي

قال علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إنّ مصر بلد كبير له ثقل ومكانة ودور إقليمي ودولي، مشددًا على أن ثقل هذا الكيان التاريخي واحد، ولأنها دولة مهمة فإن لها خصوم وأعداء، وهذه مسألة طبيعية.

خطورة خصوم مصر

وأضاف هلال، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «لمصر خصوم لا يرغبون في أن تستكمل مسيرتها وتضخيم المشكلات والزعم بأنها لا حل لها، ولا أقلل أبدا من ذكرات أو قدرات خصومنا، والحوار الوطني عندما بدأ أول ما قالوا إنه مكلمة ولن يتحدث الناس فيه وإن هناك أزمة ما في مصر، ولكن هذا لم يكن صحيحا، وكل القوى السياسية المصرية شاركت في الحوار عدا جماعة الإخوان الإرهابية ومن حرضوا ومن قتلوا المصريين».

وتطرق أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى ملف الديون، قائلا: «لم يصدر عن أي دولة أجنبية أو أي بنك دولي أن مصر تخلفت عن سداد أقساط ديونها، ورغم ذلك، فإن هناك هدف بإشعار المواطن بوجود أزمة».