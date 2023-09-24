يوم مولده.. أسماء مساجد تصدح بالصلاة على النبي محمد في كفر الشيخ

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد التي ستصدح بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مولده، يوم الثلاثاء المقبل، البالغ عددها 300 مسجد في محافظات الجمهورية، ومنها كفر الشيخ التي جرى تخصيص 12 مسجداً بها، في إطار جهود الوزارة الدعوي، واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أسماء مساجد كفر الشيخ التي تصدح بالصلاة والسلام على رسول الله في ليلة مولده

ووفقاً لما حدٌدته الوزارة فإنّ مساجد محافظة كفر الشيخ التي تصدح بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مولده، كالتالي:

1- إبراهيم الدسوقي «البرهامي» التابع لإدارة أوقاف دسوق قبلي.

2- مسجد الفتح «الاستاد» التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

3- مسجد المرسي التابع لإدارة أوقاف بيلا.

4- المسجد الكبير بقرية العيسوية التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

5- مسجد القدس التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

6- مسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف البرلس.

7- مسجد سيدي فتح اللّه التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

8- مسجد النور التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

9- مسجد كحيلو التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

10- المسجد الكبير بمدينة سيدي سالم التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

11- مسجد سيدي كامل بقرية مسير التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

12- المسجد الشرقي بقرية قراجة التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على الأئمة في المساجد التي حدّدتها الوزارة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مولده، يوم الثلاثاء المقبل، وعددها 12 مسجداً موزعين على مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأوضح المصدر، أنّ صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بالصيغة التي حدّدتها وزارة الأوقاف، في وقت سابق، كالتالي: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».