كفر الشيخ تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد بصيانة المدارس

شهدت محافظة كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية للأجهزة التنفيذية بجميع أحياء المحافظة لرفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، لتهيئة المُناخ المناسب والأمن للطلاب، إضافة لافتتاح معارض «أهلاً مدارس»، لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية، والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية، ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والانتهاء من تطوير المدارس، وزراعة الاشجار، وزيادة المسطحات الخضراء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار المرور على كافة المدارس

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والقرى باستمرار المرور على كافة المدارس، والمتابعة المستمرة حتى استقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعداد القصوى، لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتم تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بحوش كل مدرسة والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أى تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، مشيراً إلي انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.