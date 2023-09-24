إشادات من الجمهور بالكوبليه الجديد من أغنية «صاحبتي وعشرة عمري» لهايدي موسى

إشادات عديدة نالها الكوبليه الجديد الذي أضافته الفنانة هايدي موسى، لأغنيتها الشهيرة «صاحبتي وعشرة عمري» والتي باتت تستخدم بكثرة في حفلات الزفاف مؤخرا من صديقات العروس.

إشادات الجمهور بالكوبليه الجديد لأغنية هادي موسى

أعلنت هايدى موسي منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أضافت كوبليه جديدا لأغنيتها الشهيرة «صاحبتي وعشرة عمري».

ونشرت هايدي موسى الكوبليه الجديد، وعلقت عليه قائلة: «الكوبليه الجديد من صاحبتي وعشرة عمري، ألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، كلمات سلمى رشيد».

لتنهال تعليقات الجمهور كالتالي: «إيه الصوت الرهيب ده صوت ملهوش حل، وعلق آخر: أحلى من يغني الصحاب والأخوات، وقال آخر: صاحبتي وعشرة عمري أحلى أغنية، وقال آخر: ستار أكاديمي اللي عرفنا عليكي وأحلى صوت وأجمل واحدة ربنا يحميها أغنية روعة.

هايدي موسى في كابيتانو مصر

وكان آخر ظهور لهايدي موسى مع لاعبي كابيتانو مصر إذ شاركت بالغناء، وذلك خلال زيارتها لمعسكر اللاعبين، واستمعت إلى مواهبهم الغنائية، وأشادت بالبرنامج الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.