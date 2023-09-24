«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها أن العمل يجرى من قبل أعضاء اللجنة العليا للتنسيق ومكتب التنسيق لتجهيز وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقاً للنسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن من حيث توزيع الطلاب في ضوء النسبة المقررة لطلاب الشهادات الفنية وهي الـ10% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين، مؤكدة أن توزيع الطلاب تم إلكترونيا ووفقاً لأولويات المجموع والحد الأدنى.. ولمعرفة النتيجة اضغط هنا