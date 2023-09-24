موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات جميع التخصصات (زراعي، تجاري، صناعي) خلال هذه الأيام، موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك عقب نهاية المدة المحددة لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني التي أتاحته وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء الماضي.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يجرى إعلان موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية الحصول على النتيجة من خلال زيارة نفس الرابط الذين سجلوا الرغبات عليه، وهو رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هناك عدد من الخطوات للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

1- زيارة رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى عبر هذا الرابط.

2- اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

3- الضغط على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

4- اختيار الشهادة التي حصل عليها الطالب «دبلوم».

5- كتابة رقم الجلوس.

6- تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب.

7- كتابة الرقم التأكيدي.

8- وفي النهاية سوف تظهر لك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.