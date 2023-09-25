حالة الطقس اليوم الاثنين.. حار نهارا لطيف ليلا

من المتوقع بالنسبة لحالة الطقس اليوم في مصر، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وعن حالة الطقس اليوم فمن المتوقع أن تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانَا على مناطق الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية