غيوم متفرقة بالجزائر.. تعرف على حالة الطقس في مصر والدول العربية اليوم

تنال حالة الطقس اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين في البلاد المختلفة والدول العربية ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقًا للحالة الجوية خلال ساعات النهار والليل، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر والدول العربية اليوم الخميس، خاصة بعدما شهدت المملكة العربية السعودية سقوط أمطار غزيرة وتعرضت مرتفعات سانت كاترين بجمهورية مصر العربية إلي سيول غزيرة.

الحالة الجوية في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس ، ستشهد البلاد طقساً شديد الحرارة رطب نهاراً على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب البلاد وجنوب سيناء ويكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية على جنوب سيناء معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو ما يزيد الشعور بالإحساس بحرارة الجو.

الحالة الجوية في الدول العربية اليوم

أفاد موقع طقس العرب اليوم الخميس، أن درجات الحرارة العظمى في دولة الكويت تسجل 42 درجة مئوية وتسجل درجة الحرارة الصغرى 33 درجة مئوية، تبلغ درجة الحرارة العظمى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 41 والصغرى 30 وتسجل درجة الحرارة العظمى في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، 39 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية، أما الجزائر فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة والحد الأدنى لدرجة الحرارة 19 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في الرباط، عاصمة المغرب، إلى 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار و 21 درجة مئوية ليلاً، بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى في طرابلس 32 والصغرى 24 درجة مئوية وتبلغ درجة الحرارة العظمى في نواكشوط بدولة موريتانيا هي 29 درجة مئوية أما عن درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل فتصل إلى 27 درجة مئوية.