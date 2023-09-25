انطلاق مسابقة صناع القرار تحت شعار «أنت بداية الحكاية» بالإسكندرية الأربعاء

أعلنت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن ثاني فعاليات مسابقة الشباب، صناع القرار بالمحافظة، بانطلاق ثاني اللقاءات الحوارية للشباب صناع القرار تحت شعار «أنت بداية الحكاية».

نخبة من المتخصصين والخبراء

‏قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مسابقة الشباب صناع القرار تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وتقام ثاني الفعاليات بقاعة مركز شباب الأنفوشي بالجمرك الأربعاء المقبل، الساعة الثالثة عصرا ويدير الفعاليات نخبة من المتخصصين والخبراء في الاقتصاد والتنمية وقيادات المؤسسة والوزارة.

زيادة القيمة المضافة للاقتصاد

وأشارت «الشريف» إلى أنه يتخلل اللقاء، إلقاء بعض المحاضرات ومناقشة الأفكار والمقترحات المقدمة من المشاركين في العديد من القضايا التي تواجه الدولة المصرية والتي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي المصري، وتخفيض قيمة الفاتورة الاسترادية وتساهم في القضاء على البطالة والفقر وتساهم في زيادة دخل الفرد والأسرة وتخفيض معدلات الجريمة بكل أشكالها والتي من الممكن أن تساهم في حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل مما يساهم في تخفيض معدلات تأخر الزواج والطلاق وانخفاض معدلات الجريمة الأخلاقية والاجتماعية والجنائية والسياسية ويحصل المشارك على شهادة معتمدة بالحضور من الوزارة و المؤسسة.