دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بمركز شباب بيلا، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بحضور 40 عضوا من أعضاء مراكز شباب «حازق، وكفر العجمي، وكفر قته، وخاطر، والحوه، والمنشية»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التي تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تُساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة.

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب بيلا

قدم الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب بيلا الدكتور أحمد طارق، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.