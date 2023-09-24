التحفظ على 1396 سلعة غذائية مجهولة المصدر في حملة بالإسكندرية

قالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية لـ«الوطن» أنة تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية للتفتيش على المنشآت العامة والتصدي للمخالفات وضبط الأسواق بالشارع السكندري، شن حي وسط بحملة مكبرة بمشاركة كل من شرطة المرافق والتفتيش الصيدلي لهيئة الدواء وشركة الصرف الصحي، ومديريات الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين، وحماية المستهلك والإدارات المعنية بعدة شوارع لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

التحفظ على 1396 سلعة غذائية و385 حالة إشغال

وأضافت عزة سعد أن الحملة استهدفت الشوارع الآتية، شارع مصطفى إسماعيل، وشارع فؤاد، وشارع سوتر، وشارع شامبليون، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 10 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر، و1396من السلع المتنوعة منها منتهي الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة لفواتير، و385 حالة من الإشغالات المتنوعة، وتحرير 29 محضرا، و9 إنذارات وتحصيل مبلغ 28 ألف جنيه غرامة فورية.

سيتم فرض القانون

وأضافت عزة سعد رئيس حي وسط أنه أثناء الحملة تم المرور على 4 من الصيدليات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات من مسؤولي التفتيش الصيدلي التابع لهيئة بالدواء، كما تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن وجارى استكمال الأعمال لضبط الأسواق بالشارع السكندري، ولن تتوقف حملات التفتيش الشاملة لفرض الانضباط والالتزام بالأسعار والحرص على أن تكون المواد الغذائية معلومة المصدر وصلاحيتها سارية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين والمتلاعبين