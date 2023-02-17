القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي احتكار أو بيع سلع منتهية الصلاحية

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية ، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الاجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية.

ضبط الأسواق

وشدد محافظ القاهرة على ان صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات الهامة التي توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة،وفي سياق متصل ، تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود مديرية التموين والتي أسفرت عن ضبط 943علبة تونة غير مطابقة للمواصفات ،5750 طن أرز مجهول المصدر .

ضبط لحوم غير مطابقة

كما اسفرت الحملات عن ضبط 3100 كجم لحوم غير مطابقة لشروط الحفظ ، وكذلك 1704 زجاجة زيت مجهولة المصدر، وشملت الحملة أيضا ضبط 4750 كجم دقيق مجهول المصدر ، 2550 كجم سكر مجهول المصدر ،وكذلك 1250 طن عدس و مصنعات دواجن غير مطابقة للمواصفات.