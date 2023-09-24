بعد تسجيله هدفين في مباراة الأهلي اليوم.. مَن هم أبناء حسين الشحات؟ (صور)

مع بداية انطلاق صافرة حكم مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي، في إطار دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا في الدقيقة 29 من عمر المباراة، أهدى حسين الشحات، هديته لجماهير النادي الأحمر، في تسجيل أول أهداف المباراة قبل أنّ يعقبها بهدف آخر في الدقيقة 58 من المباراة.

الشحات تميمية حظ الأهلي في أفريقيا

حسين الشحات، الذي يلقبه جمهور الأهلي بـ«النينجا»، هو تميمة حظ النادي الأهلي بأفريقيا، والمقاتل بجميع مباريات الفريق سواء المحلية أو الدولية، إذ لم يترك جهدًا إلا وقدمه لفريقه وجماهيره، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أيضا تجمع حسين الشحات علاقة جيدة للغاية بأسرته وأهله خاصة أولاده.

أبناء حسين الشحات

دائمًا ما يحرص لاعب الأهلي، على نشر العديد من اللقطات والصور التي تجمعه بأولاده الثلاثة، والذين هم:

- «أحمد» الذي رُزق به الشحات في بداية زواجه وهو من مواليد شهر مارس.

- في 2016 رُزق بـ«آسر»، طفله الذي أطلق عليه اسمه قبل أن يرزق به.

- «تيم» وهو مولوده الثالث الذي رُزق به في منتصف العام الماضي 2022.

ويحرص اللاعب حسين الشحات على نشر اللقطات المميزة التي تجمعه بأبنائه، إذ في 9 مارس من هذا العام احتفل لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد ابنه أحمد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» ونشر الشحات مجموعة صور برفقه ابنه، وعلق كاتبًا: «أحمد حبيبي كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وربنا يخليك ليا يا رب انت وآسر وتيم ويحفظكم من كل شر واشوفك احسن واحد ف الدنيا انت واخواتك حبيبي يا ( بودي )».

وتجمع حسين الشحات أيضا بزوجته إسراء عادل علاقة قوية، حيث إنه دائما يحرص على التواجد معها في المناسبات المختلفة، إذ في عام 2019 هنأ لاعب النادي الأهلي، زوجته إسراء عادل، بعيد ميلادها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب «الشحات»: «قلبي يا ناس كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي وأم عيالي، وعقبال ألف سنة إن شاء الله، والسنة دي تحققي كل اللي نفسك فيه»، وتابع: «عقبال أما نشوف أحمد وآسر (بودّي وأوتي) أحسن الناس بإذن الله، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، وميحرمنيش منك أبداً بحبك أوي»، مرفقًا صورة قديمة لهما أمام الكعبة.

ومن جانبها، ردت «إسراء» في تعليق على المنشور، قائلة: «وأنت طيب يا قلبي، ربنا يخليك ليا، ونفضل مع بعض على طول ويخلي أحمد وآسر لينا، إن شاء الله نفرح بيهم».