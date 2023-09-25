سعر اليورو اليوم الاثنين 25-9-2023 في البنوك

سجل اليورو في بداية تعاملات اليوم الأثنين في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك، إذ سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 25-9-2023 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 32.91 جنيه للبيع، و32.80 جنيه للشراء.

«الوطن» تستعرض سعر اليورو اليوم الاثنين 25-9-2023 في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث للبنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

- سجل سعر اليورو اليورو اليوم الاثنين 25-9-2023 في البنك الأهلي المصري 32.64 جنيه للشراء، و32.19 جنيه.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 32.80 جنيه للشراء و32.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصروسجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم 32.65 جنيه شراء، و32.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.02 جنيه للبيع و32.79 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية وصل سعر اليورو اليوم الاثنين 25-9-2023، 32.74 جنيه شراء و33.02 جنيه للبيع.