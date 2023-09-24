نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة زراعي ثلاث سنوات لعام 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات لعام 2023، ضمن إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، لتجديد الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب للالتحاق بها. الالتحاق بكليات ومعاهد الزراعة.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

ويستعد الطلاب والطالبات لتقديم أوراقهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على شهادة زراعي 3 سنوات لعام 2023، حيث وجهت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم كل التسهيلات للطلاب، لضمان التحاقهم بالكليات والمعاهد في سهولة ويسر.

وجاءت نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات لعام 2023 على النحو التالي :-

زراعة الوادي الجديد 95.20

زراعة المنصورة 92.00

تربية كفر الشيخ 91.40

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 90.71

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 88.85

زراعة المنوفية بشبين الكوم 88.40

زراعة بنها بمشتهر 88.20

تربية المنيا 87.80

تربية طنطا 87.36

تربية دمنهور 87.27

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 85.20

السياحة والفنادق تعلیم تبادلي حلوان 84.60

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 83.20

ك.ت. فني صناعي شبرا 82.60

الفني للفنادق المطرية 70.00

الفني للفنادق الإسكندرية 70.00

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 70.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 70.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 70.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 70.00

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات 65.80

ج عمالية علاقات صناعية ك. الشيخ 64.62

ج عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 64.18

معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات 62.36

ج عمالية علاقات صناعية إسكندرية 60.72

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق.. 60.10

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة ج عمالية علاقات صناعية منصورة.. 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا.. 60.00

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.. 60.00

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.. 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف.. 60.00

ج عمالية علاقات صناعية رأس البر ج.عمالية علاقات صناعية إسماعيلية.. 60.00

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.. 60.00

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث.. 60.00

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات.. 60.00

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده.. 60.00

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.. 60.00

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.. 60.00

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر.. 60.00

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط.. 60.00