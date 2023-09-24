أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لدبلوم تجاري ثلاث سنوات لعام 2023، إذ أشار بيان الوزارة أنه يجرى توزيع الطلاب في إطار النسبة المقررة لطلاب الشهادات الفنية التي تبلغ 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين، كما يتم توزيع الطلاب طبقا لأولويات المجموع والحد الأدنى.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لدبلوم تجاري 3 سنوات

وعن نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لدبلوم تجاري ثلاث سنوات لعام 2023 جاءت كالآتي:-

- معهد فني صحي المنصورة 98.44

- معهد فني صحي الزقازيق 97.84

- معهد فني صحي طنطا 97.58

- معهد فني صحي الوادي الجديد 97.58

- معهد فني صحي بنها 97.41

- معهد فني صحي إسماعيلية 97.41

- معهد فني صحي إمبابة 97.24

- معهد فني صحي الإسكندرية 97.24

- فني صحي جنوب الوادي 97.24

- معهد فني صحي بنى سويف 97.06

- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 96.98

- معهد فني صحي أسوان 96.89

تنسيق كليات التجارة

- تجارة دمياط 95.86

- تجارة المنصورة 95.68

- تجارة الزقازيق 95.34

- تجارة بور سعيد 96.55

- تجارة كفر الشيخ 96.20

- تجارة انتساب موجه بورسعيد 96.20

- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 96.03

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 95.34

- تجارة السويس 95.34

- تجارة طنطا 95.17

- تجارة جنوب الوادي 95.17

- تجارة انتساب موجه دمياط 95.17

- تجارة انتساب موجه المنصورة 95.00

- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 95.00

- تجارة أسوان 95.00

- تجارة أسيوط 94.82

- تجارة الإسكندرية 94.65

- تجارة العريش 94.65

- تجارة دمنهور 94.56

- تجارة سوهاج 94.33

- تجارة انتساب موجه السويس 94.33

- تجارة بنها 94.31

- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 94.31

- تجارة القاهرة 94.22

- تجارة المنوفية بشبين الكوم 94.16

- تجارة انتساب موجه طنطا 94.13

- تجارة بني سويف 94.13

- تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.13

- تجارة انتساب موجه أسوان 94.13

- تجارة انتساب موجه أسيوط 93.96

- تجارة انتساب موجه العريش 93.96

- تجارة عين شمس 93.96

- تجارة مدينة السادات 93.96

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 93.87

- تجارة و إدارة أعمال حلوان 93.79

- تجارة انتساب موجه دمنهور 93.79

- تجارة انتساب موجه سوهاج 93.66

- تجارة انتساب موجه القاهرة 93.62

- تجارة انتساب موجه بني سويف 93.62

- تجارة انتساب موجه بنها 93.62

- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 93.53

- تجارة انتساب موجه عين شمس 93.44

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 93.4

وكليات التربية المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية جاءت على النحو الآتي:-

- تربية طنطا 95.86

- تربية حلوان 95.52

- تربية كفر الشيخ 95.51

- تربية مدينة السادات 95.00

وجاءت نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات لعام 2023 على النحو الآتي :-

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 93.44

- تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 93.35

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 93.10

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 92.93

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 92.66

- الفني التجاري بالروضة 90.00

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 88.00

- معهد عالي دراسات تعاونية و إدارية بالمنيرة بمصروفات 86.03

- الفني التجاري ببنها 85.68

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 85.00

- الفني التجاري بدمنهور 84.65

- سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 83.44

- الفني التجاري بأسيوط 83.10

- الفني التجاري بالإسكندرية 83.10

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 82.24

- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 81.89

- الفني التجاري بالمطرية 81.55

- الفني التجاري بشبرا 81.3

- الفني التجاري بأسوان 81.37

- جامعة عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 80.86

- الفني التجاري بطنطا 80.68

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 80.68

- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 80.34

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 80.17

- الفني التجاري بقنا 79.65

- الفني التجاري بالزقازيق 79.31

- الفراعنة العالي إدارة أعمال 79.13

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة «نظم معلومات»78.96

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 78.96

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 78.79

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش مالية 78.62

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 78.5

- الفني التجاري بسوهاج 78.27

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 78.10

- الفني التجاري بالعريش 77.24

- عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 76.89

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة - محاسبة - تجارة خارجية 76.89

- الفني التجاري بالمنصورة 76.72

- جامعة عمالية علاقات صناعية إسكندرية 76.29

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى 75.86

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 75.68

- العالي حاسبات و نظم تجمع أول 75.34

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 74.22

- الفني التجاري بدمياط 74.13

- الفني التجارى ببورسعيد 73.62

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 73.44

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 72.9

- الفني التجارى بقويسنا 72.06

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف 71.89

- نظم معلومات إدارية قطامية 71.55

- جامعة عمالية علاقات صناعية طنطا 70.51

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 70.51

- العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر 70.25

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق) 70.17

- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 70.17

- المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج شعبة نظم 70.00

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة نظم 68.44

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 68.36

- جامعة عمالية علاقات صناعية زقازيق 67.75

- جامعة عمالية علاقات صناعية بني سويف 67.58

- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة اعمال 66.20

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 66.20

- جامعة عمالية علاقات صناعية أسيوط 65.17

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 64.82

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 62.75

- العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 60.00

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 60.00

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي 60.00

- معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 60.00

- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 60.00

يمكن معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 من هن