نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة سياحة 2023

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة سياحة لعام 2023، يسعى أولياء الأمور إلى معرفة نتيجة التنسيق في مختلف الجامعات لسرعة تقديم أوراق أبنائهم للالتحاق بالكلية المتاحة لهم.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة سياحة لعام 2023

وعن نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة سياحة لعام 2023 تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية طبقاً لموقع التنسيق:

-السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 86.50

-تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 82.10

-السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 82.00

-جامعة عمالية شعبة الفندقية مدينة نصر 77.01

-معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر 75.78

-العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة 75.61

-العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 70.17

-الفني للفنادق المطرية 70.00

-الفني للفنادق بورسعيد 70.00

-كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 70.00

-كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 70.00

-العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر -جديدة 69.92

-العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 68.77

-الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 67.71

-المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 64.91

-المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر 60.00

-العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 60.00

-العالي سياحة وفنادق الغردقة 60.00

خطوات معرفة نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة سياحة لعام 2023

وعن خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من موقع التنسيق جاءت كالآتي:-

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الشهادات الفنية».

- اختر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.