نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الإسكندرية.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للدبلوم الفني السياحة والفنادق.

وفي السطور المقبلة توضح «الوطن»، المعاهد المتاحة بمحافظة الإسكندرية حيث يستعد الطلاب والطالبات لتقديم أوراقهم للالتحاق بالمعاهد المتاحة للحاصلين على شهادة سياحة لعام 2023، حيث وجهت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم كافة التسهيلات للطلاب لضمان التحاقهم بالمعاهد المتاحة في سهولة ويسر.

نتيحة تنسيق الكليات والمعاهد بمحافظة الإسكندرية لشهادة السياحة لعام 2023

وقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد العليا بمحافظة الإسكندرية وهى معهدان أحدهما بمجموع 82 % والثاني بمجموع 60% للطلبة حاملي شهادة الدبلوم الفني من مدارس السياحة والفنادق.

نتيحة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة السياحة لعام 2023

وجاءت نتيجة التنسيق لطلبة الشهادة الثانوية الفنية سياحة وفنادق بمحافظة الإسكندرية كالتالي:

- معهد السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية ويقبل مجموع 82%.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد سياحي بأبي قير ويقبل مجموع 60%.