نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الفيوم.. زراعي وصناعي وتجاري

أعلن مكتب التنسيق، مساء اليوم الأحد، نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الفيوم لشعب «زراعي» و «صناعي» و«تجاري» و«فندقي» نظام 3 و5 سنوات، بعد غلق باب التنسيق أمام الطلاب يوم الأربعاء المُنصرم، كما أعلنت لينك نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ليتمكن الطلاب من معرفة الكلية التي تم ترشيحهم لها لاستكمال إجراءات التقديم.

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الفيوم والمعاهد المتاحة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الفيوم

وبحسب مكتب التنسيق، فإنّ نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم تشمل نتيجة تنسيق زراعي 3 سنوات، وصناعي نظامي 3 و5 سنوات، وتجاري 3 و5 سنوات، فضلًا عن الفندقي، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر الضغط هنا.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 3 سنوات

وجاءت نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام الـ 3 سنوات كالآتي:

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.. 96.14%.

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم.. 91.40%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. 87.28%.

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. 83.35%.

آثار الفيوم.. 76.98%.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 5 سنوات

وفيما يخص نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام الـ 5 سنوات فإنّها جاءت كالآتي:

- هندسة الفيوم 96.06%.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 93.70%.

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 92.34%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 76.17%.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 3 سنوات

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 92.66%.

- تجارة انتساب موجه بني سويف 93.62%.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 5 سنوات.

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 86.50%.

تجارة بني سويف 89.17%.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية 2023 زراعي

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 83.20%.

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 60.00%.

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 60.00%.

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر 60.00%.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية فندقي

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 82.10%، والعالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 70.17%.