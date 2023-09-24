نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الفيوم.. زراعي وصناعي وتجاري
كتب:
أسماء أبو السعود
10:13 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
تنسيق الدبلومات الفنية 2023
أعلن مكتب التنسيق، مساء اليوم الأحد، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الفيوم لشعب «زراعي» و «صناعي» و«تجاري» و«فندقي» نظام 3 و5 سنوات، بعد غلق باب التنسيق أمام الطلاب يوم الأربعاء المُنصرم، كما أعلنت لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ليتمكن الطلاب من معرفة الكلية التي تم ترشيحهم لها لاستكمال إجراءات التقديم.
تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الفيوم والمعاهد المتاحة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الفيوم
وبحسب مكتب التنسيق، فإنّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم تشمل نتيجة تنسيق زراعي 3 سنوات، وصناعي نظامي 3 و5 سنوات، وتجاري 3 و5 سنوات، فضلًا عن الفندقي، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر الضغط هنا.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 3 سنوات
وجاءت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام الـ 3 سنوات كالآتي:
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.. 96.14%.
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم.. 91.40%.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. 87.28%.
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. 83.35%.
آثار الفيوم.. 76.98%.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 5 سنوات
وفيما يخص نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام الـ 5 سنوات فإنّها جاءت كالآتي:
- هندسة الفيوم 96.06%.
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 93.70%.
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 92.34%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 76.17%.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 3 سنوات
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 92.66%.
- تجارة انتساب موجه بني سويف 93.62%.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 5 سنوات.
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 86.50%.
تجارة بني سويف 89.17%.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 زراعي
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 83.20%.
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 60.00%.
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 60.00%.
العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر 60.00%.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية فندقي
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 82.10%، والعالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 70.17%.