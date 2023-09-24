ظهرت منذ قليل، نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة مطروح المعاهد المتاحة، بعد اعتماده من وزارة التعليم العالي، في ظل ترقب جميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية للتعرف علي النتيجة تمهيداً للالتحاق بالكليات والمعاهد التي أتاحها التنسيق هذا العام طبقاً لكل مجموع.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة مطروح المعاهد المتاحة

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة مطروح المعاهد المتاحة يتيح عدة كليات في مختلف التخصصات منها في الجامعة العمالية، ومعاهد السياحة وغيرها.

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية

وحسب نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة مطروح، المعاهد المتاحة يأتي الحد الأدنى كالتالي:

- 86.50 كلية السياحة والفنادق تعلیم تبادلي حلوان.

- 82.10 تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم.

- 82.00 كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية.

- 77.01 جامعة عمالية شعبة الفندقية مدينة نصر.

- 75.78 معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.

- 75.61 العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

- 70.17 العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر.

- 70.00 الفني للفنادق المطرية.

- 70.00 الفني للفنادق بورسعيد.

- 70.00 كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

- 70.00 كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

- 69.92 العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.

- 68.77 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.

- 67.71 المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

- 64.91 المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

- 60.00 العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

- 60.00 العالي سياحة وفنادق الغردقة.