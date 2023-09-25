«النقل»: 3 مليارات جنيه تكلفة تطوير ميناء السلوم البري

أكد وزير النقل، أن الدولة أنفقت 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير ميناء السلوم البري، بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري، بما يخدم أهداف التصدير والاستثمار، بجانب الاستمرار في أداء مهامه وفق أفضل المستويات، كمنفذ حدودي مهم على حدود البلاد الغربية.

ميناء السلوم البري

وأوضح أن ميناء السلوم البري تم تطويره على أحدث مستوى وفيه منطقة لوجستية لحفظ الأطمعة والأغذية والخضراوات والفواكهة، ومخازن كبيرة وصالات سفر للركاب على أعلى مستوى، وقاعات كبار الزوار ومحطة تحلية مياه البحار ومحطة معالجة الصرف.

وأكد أن المحطات بهدف معالجة المياه لاستخدامها في الزراعة لزراعة كل منفذ السلوم بسياج شجري لحمايته من النوات والرياح، لافتا إلى وجود مخطط لعمل منطقة لوجستية على مساحة 700 فدان، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعمل منقطة على مساحة 200 فدان في أسرع وقت.

7 موانئ برية حدودية

وأضاف في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر بها 7 موانئ برية مجاورة مع فلسطين وليبيا وجنوبا مع السودان، وتم تطويرها بالكامل.