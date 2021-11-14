إحباط محاولة تهريب أودية بـ18 مليون جنيه عبر ميناء السلوم البري

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية عبر ميناء السلوم البري بقيمة ورسوم بلغت نحو 18 مليون جنيه، عن طريق «سائق يحمل جنسية إحدى الدول» حاول إخفاءها ضمن شتلات زينة.

وبدأت الواقعة بوصول معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء السلوم البري بالإدارة العامة لأمن الموانىء اعتزام سائق يحمل جنسية إحدى الدول تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مخفاة ضمن مشمول رسالة «شتلات زينة» مصدرة لإحدى الدول بإسم إحدى الشركات الكائنة داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة «أمنية - جمركية» لجرد وتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط، عدد (778626) عبوة أدوية بشرية متنوعة مختلفة المنشأ مخفاة ضمن مشمول الرسالة على خلاف الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلي واقتصار دوره على عملية النقل، وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي للمضبوطات بمبلغ (17950827) سبعة عشرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرين جنيهًا.

ضبط 19 ألف قرص لعقار أبتريل في السلوم

كانت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ، كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات مستخدمًا إحدى السيارات، وقيامه بإعداد مخزن سرى بالسيارة لإخفاء الأقراص المخدرة.

وضبطت أجهزة 14,950 قرص لعقار أبتريل حال استقلال المتهم للسيارة المشار إليها أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البري بدائرة قسم شرطة السلوم.

واعترف المتهم بحصوله على تلك العقاقير من عنصرين من العناصر الإجرامية، جار العمل على ضبطهما.