يبحث الطلاب عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط كل التخصصات بالمحافظات وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، وذلك عقب انتهاء التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية يوم الأربعاء الماضي لطلاب الشهادات الفنية لكل التخصصات نظام «3، 5» سنوات.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 رابط لكل التخصصات بالمحافظات

وفيما يتعلق بنتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط كل التخصصات بالمحافظات يتمكن الطلاب من معرفتها من خلال الضغط هنا إذ يظهر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات والمعاهد 2023 -2024.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كما يتمكن طلاب الدبلومات الفنية 2023 من معرفة نتيجة التنسيق وفقاً للخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني .- اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.- الضغط على كلمة الاستعلام

كيفية تقليل الاغتراب في نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وعن تقليل الاغتراب 2023 للدبلومات الفنية، وأوضحت وزارة التعليم العالي ضوابط التحويلات، عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت طبقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وجاءت كالآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.