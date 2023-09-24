بمشاركة 2000 قيادة.. نائب رئيس «مستقبل وطن» يواصل اللقاءات التنظيمية

شهد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد وأمين الثقافة والفنون والرياضة، فعاليات اللقاء التنظيمي لأمانة محافظة الشرقية، بمشاركة ما يزيد عن 2000 قيادة تنظيمية، وذلك بحضور النائب السيد سمير، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب محمد سليم، أمين الحزب بالشرقية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات حزب مستقبل وطن للمرحلة المقبلة وفي أعقاب إعلان الحزب دعمه ودعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مشاركة أعضاء هيئات مكاتب أمانة المحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية بالشرقية

وشارك في المُؤتمر التنظيمي أعضاء هيئات مكاتب أمانة المحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية بمحافظة الشرقية، إلى جانب الهيئة البرلمانية للحزب، ويأتي ذلك في إطار التواصل المباشر بين الأمانة المركزية وكل الأمانات على مختلف المستويات التنظيمية، وتأكيد القيادات التنظيمية للحزب في كل المحافظات على دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.