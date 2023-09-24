قيادات «مستقبل وطن» يشهدون اللقاء التنظيمي لدعم الرئيس السيسي في بني سويف

شهد النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، فعاليات الاجتماع التنظيمي الثالث للاطمئنان على جاهزية التنظيم الحزبي للمرحلة المقبلة بمحافظة بني سويف، في أعقاب إعلان دعم ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

استعدادات حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس

جاء ذلك بحضور كامل التنظيم الحزبي بالمحافظة، في إطار التواصل المباشر بين الأمانة المركزية وكل الأمانات على مختلف المستويات التنظيمية.

ونقل النائب عصام هلال عفيفي تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم.