ليلة مولده.. 19 مسجدا في الإسكندرية تصدح بالصلاة على النبي غدا

تصدح 19 مسجد من مساجد الإسكندرية بالصلاة على النبي، احتفالًا بميلاد رسولنا الكريم، غدا الثلاثاء، عقب صلاة العشاء تزامنًا مع ليلة مولده «صلى الله عليه وسلم».

المساجد الكبرى تشارك

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه جرى اختيار 19 مسجدا من المساجد الكبرى بالإسكندرية ‏بترديد الصلاة على النبي عقب صلاة العشاء غدا الثلاثاء، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الإسكندرية.

الأمر متاح لكل المساجد

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المساجد المشاركة في الصلاة على النبي هي المرسى أبو العباس بمنطقة بحري والقائد إبراهيم بوسط الإسكندرية والمسجد الكبير بمنطقة أبيس ومسجد الحق المبين بمشروع بشاير الخير ومسجد المعمورة الشاطىء الكبير شرق الإسكندرية ومسجد السلام بالعامرية غرب الإسكندرية ومسجد النور بمحرم بك ومسجد سيدي جابر الشيخ بسيدى جابر ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسموحة وغيرها من المساجد الكبرى بالإسكندرية والأمر متاح لكافة المساجد للمشاركة في هذه المناسبة الروحية بمناسبة مولد النبي محمد صل الله عليه وسلم.