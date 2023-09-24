أستاذ جغرافيا سياسية: إفريقيا تدفع الثمن باهظا فيما يخص مجابهة الإرهاب

أكد ألكسندر دلفال أستاذ الجغرافيا السياسية، أنه يجب معرفة أن إفريقيا السمراء وإفريقيا الغربية ودول الساحل بشكل عام، تدفع اليوم الثمن باهظًا فيما يخص مجابهة الإرهاب، فنحن نتحدث عن الوفيات وهذا ثمن باهظ.

في دولة مالي وخلال شهرين كانت الحصيلة 6 آلاف قتيل

وأضاف أستاذ الجغرافيا السياسية والمتخصص في دراسة الحركات الإرهابية خلال لقائه ببرنامج «الضفة الأخرى»، تقديم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «أن في دولة مالي وخلال شهرين كانت الحصيلة 6 آلاف قتيل ومن خلال ماحدث الأعوام الماضية يمكن أن نجزم أن نتحدث عن منطقة فاقت الأحداث الإرهابية وهي «العراق وافغانستان»، وأعداد الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية نجد أن إفريقيا تعدت أفغانستان».

إفريقيا تدفع الثمن بسبب خارطة الطريق والتوسع للفكر

وتابع أستاذ الجغرافيا السياسية والمتخصص في دراسة الحركات الإرهابية، أن إفريقيا تدفع الثمن بسبب خارطة الطريق والتوسع للفكر فيما يحدث الآن هو آفة حقيقية تستغل الفزع والخوف الغربي والمشروع الفرنسي الذي يهدف للقضاء على الفقر والقبائلية.