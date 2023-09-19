«عن قرب».. عين كاشفة عن دور مصر من إفريقيا إلى لبنان على «الوثائقية»

يعد برنامج «عن قُرب» الذى يقدمه الكاتب والإعلامى أحمد الدرينى واحداً من أهم البرامج التى تُعرض على قناة الوثائقية حيث يتم من خلاله طرح عدد من الموضوعات والقضايا التى تعزز الدور والحضور المصرى فى المنطقة والعالم.

ومن أحدث حلقات البرنامج حلقة خاصة عن المستشفى العسكرى المصرى فى لبنان، حيث يرصد البرنامج من خلالها حجم الدور المصرى فى دعم ومساندة البلد الشقيق، التى ربما لا يعرف عنها كثير من المصريين والعرب شيئاً من خلال لقاءات مع مسئولين ومواطنين لبنانيين والكوادر الطبية للعاملين بالمستشفى العسكرى الميدانى المصرى، من أطباء وقطاع التمريض، كما يتطرق البرنامج إلى الوضع الصحى فى لبنان بشكل عام.

وتناول برنامج «عن قرب» الذى انطلق فى يناير 2021 ويتواصل عرضه حالياً عبر شاشة قناة الوثائقية، حلقات وثائقية هامة أبرزها حرب اليمن والدور المصرى العسكرى والمدنى فى الفترة من 1962- 1967، وحلقة خاصة مع الكتيبة المصرية المشاركة فى قوات حفظ السلام بأفريقيا الوسطى، إضافة إلى خطة الخداع الاستراتيجى وكيف مهّدت لنصر أكتوبر.

ويقول د. أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه النوعية من البرامج ذات المضمون الوثائقى فى منتهى الأهمية لأننا دائماً نكون أمام بعض المشكلات فيما يتعلق بتوثيق الماضى فقد يحذف ما حدث أو قد لا يتم توثيقه وبالتالى لا نكون على بيّنة مما حدث بالفعل، رغم أنه يتناول موضوعات فى منتهى الأهمية.

وأضاف «يوسف» أن هذه البرامج لها أهمية كذلك لأنها تأتى فى ظل محاولات متعمدة لتشويه التاريخ، فعندما تكون هناك أحداث أو وقائع حدثت على غير هوى البعض، ربما يحاول هؤلاء تشويه التاريخ وبالتالى لا بد أن نضطلع بدورنا فى توثيق الوقائع والتاريخ بما نملكه عنه من حقائق ورؤى، وثالث الأسباب يتعلق بالأحداث ذات الصلة بالذاكرة الوطنية والوعى الوطنى وبالتالى من الضرورى توثيقها حتى لا تتعرض للتزييف، فالمادة الوثائقية ترسخ الوعى الوطنى عند الأجيال الجديدة.

وأوضح أن البرامج الوثائقية بصفة عامة لا غنى عنها لأمة عريقة مثل مصر، لا سيما أن التوثيق المرئى تظهر معه نقطة مهمة وهى فارق «التأثير» فى الجمهور.