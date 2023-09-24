نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ.. المعاهد المتاحة
كتب:
مصطفى عنز
11:05 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
تنسيق الدبلومات الفنية 2023
أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023، على موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت الدولية، ومن بينها نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ المعاهد المتاحة، ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق للحصول على النتيجة برقم الجلوس.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ.. المعاهد المتاحة
وبحسب مكتب التنسيق، فإنّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة كفر الشيخ تشمل نتيجة تنسيق زراعي 3 سنوات، وصناعي نظامي 3 و5 سنوات، وتجاري 3 و5 سنوات، فضلًا عن الفندقي، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر الضغط هنا.
ووفقاً لما أعلنه مكتب التنسيق فإنّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ المعاهد المتاحة، كالتالي:
نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2023
كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ 96.70%.
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 94.78%.
كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ 93.18%.
نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2023
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 96.64%.
المعهد العالي إدارة شعبة نظم ومعلومات بكفر الشيخ 71.85%.
تكنولوجيا عمالية كفر الشيخ بمصروفات 70.64%.
نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2023
كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ 87.11%.
كلية التجارة انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ 86.67%.
نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات لعام 2023
كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ 96.20%.
كلية التربية بجامعة كفر الشيخ 95.51%.
كلية التجارة انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ 95.34%.
المعهد العالي إدارة شعبة نظم بكفر الشيخ 60.00%.
نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة زراعي ثلاث سنوات لعام 2023
كلية التربية بجامعة كفر الشيخ 91.40%.
جامعة عمالية علاقات صناعية بكفر الشيخ 64.62%.