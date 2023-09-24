أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023، على موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت الدولية، ومن بينها نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ المعاهد المتاحة، ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق للحصول على النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ.. المعاهد المتاحة

وبحسب مكتب التنسيق، فإنّ نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة كفر الشيخ تشمل نتيجة تنسيق زراعي 3 سنوات، وصناعي نظامي 3 و5 سنوات، وتجاري 3 و5 سنوات، فضلًا عن الفندقي، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر الضغط هنا.

ووفقاً لما أعلنه مكتب التنسيق فإنّ نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ المعاهد المتاحة، كالتالي:

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2023

كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ 96.70%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 94.78%.

كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ 93.18%.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2023

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 96.64%.

المعهد العالي إدارة شعبة نظم ومعلومات بكفر الشيخ 71.85%.

تكنولوجيا عمالية كفر الشيخ بمصروفات 70.64%.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2023

كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ 87.11%.

كلية التجارة انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ 86.67%.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات لعام 2023

كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ 96.20%.

كلية التربية بجامعة كفر الشيخ 95.51%.

كلية التجارة انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ 95.34%.

المعهد العالي إدارة شعبة نظم بكفر الشيخ 60.00%.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة زراعي ثلاث سنوات لعام 2023

كلية التربية بجامعة كفر الشيخ 91.40%.

جامعة عمالية علاقات صناعية بكفر الشيخ 64.62%.