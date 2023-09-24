نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الإسكندرية.. صناعي 3 سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات، ويبدأ التنسيق من مجموع 97.7 %، كحد أقصى والحد الأدنى للقبول بالمعاهد والكليات 27.28 %.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2023

وجاءت نتيجة التنسيق لطلبة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات بالإسكندرية كالتالي

-يقبل المعهد الفني الصحي مجموع 97.7 %.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب 97.07 %.

-‏السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية 92.71 %.

-‏ك.ت فني صناعي إسكندرية 78.85 %.

-‏المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف لنظم المعلومات الإدارية 78.85 %

-‏المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 77.57 %

-المعهد العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 74.42 %

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

-‏ تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات 74.21 %.

-‏جامعة عمالية علاقات صناعية إسكندرية 74 %.

-‏المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير 73.33 %.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة وحاسبات نظم معلومات ك 74طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي 72.28 %.