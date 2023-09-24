نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الإسكندرية.. صناعي 3 سنوات
كتب:
خالد غنيم
11:03 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
تنسيق الدبلومات الفنية 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات، ويبدأ التنسيق من مجموع 97.7 %، كحد أقصى والحد الأدنى للقبول بالمعاهد والكليات 27.28 %.
نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2023
وجاءت نتيجة التنسيق لطلبة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات بالإسكندرية كالتالي
-يقبل المعهد الفني الصحي مجموع 97.7 %.
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب 97.07 %.
-السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية 92.71 %.
-ك.ت فني صناعي إسكندرية 78.85 %.
-المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف لنظم المعلومات الإدارية 78.85 %
-المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 77.57 %
-المعهد العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 74.42 %
تنسيق الدبلومات الفنية 2023
- تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات 74.21 %.
-جامعة عمالية علاقات صناعية إسكندرية 74 %.
-المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير 73.33 %.
- المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة وحاسبات نظم معلومات ك 74طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي 72.28 %.