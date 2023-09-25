نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن دوري مراكز الشباب بالإسكندرية يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وقد أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ويشارك فيه معظم مراكز الشباب بالمحافظة.

نتائج الأسبوع الثامن

وأضافت «الشريف» لـ«الوطن»، أن مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة برعاية توتال إنرجيز إيجيبت، شهد منافسات قوية وتنافس كبير بين مراكز الشباب المشاركة فية وفي ختام مباريات الأسبوع الثامن جرت عدة مباريات كانت نتائجها كالتالي مباراة مركز شباب الناصرية ومركز شباب العامرية وانتهت المباراة بفوز مركز شباب العامرية 1/4 ومباراة مركز شباب المسيرى ومركز شباب ابيس 10 انتهت المباراة بفوز مركز شباب ابيس 10 0/2 ومباراة مركز شباب طيبة ومركز شباب سند إنتهت المباراة بفوز مركز شباب طيبة 0/2.

دوري من 4 مجموعات

وأوضحت «الشريف» أن دوري مراكز الشباب يشارك فيه 24 فريقا مقسما إلى 4 مجموعات المجموعة الأولى: سند - العامرية - الناصرية - طيبة المسيري - أبيس القرية 10 ‏المجموعة الثانية: طه الأمين - العلا - القباري - بهيج - برج العرب الجديدة- الشهيد مهيد.

المجموعة الثالثة: الصفا - المنتزة - السيوف - العبور - الحرمين - طوسون

المجموعة الرابعة: سموحة - أبيس القرية 2 - المطار - الحرية من - أبيس القرية 1 - النصر.

يذكر أن الدوري هذا العام يشهد انخفاضًا في سن اللاعبين وكذلك في عدد اللاعبين المسجلين باتحاد كرة القدم، إذ يتكون كل فريق من 30 منهم 5 لاعبين فقط مقيدون وثلاثة لاعبين تحت 17 عامًا و5 أفراد جهاز فني وإداري.