أحمد المسلماني: جولدا مائير حاولت الانتحار بسبب الهزيمة في حرب أكتوبر

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنّ جولدا مائير رئيسة وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي سابقا، فكرت في الانتحار بسبب الهزيمة النكراء على يد القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973، كما أن قائد الجبهة في سيناء من الجانب الإسرائيلي، فكر في اغتيال موشي ديان وزير الدفاع آنذاك، لافتًا إلى أن الوثائق الإسرائيلية أثبتت صحة كل هذه المعلومات.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أنّ البعض يحاول من خلال هذه الحقائق التي أظهرتها الوثائق الإسرائيلية، تشويه أشرف مروان، والزعم بأنه كان عميلا لإسرائيل.

وتابع الإعلامي أن هذا الأمر ليس جديدا وجرى طرحه فيما قبل، وتم الرد عليه فيما قبل، لكن هذه المرة الهجمة كبيرة جدا، وكأن الموضوع يطرح لأول مرة، رغم أنه طُرح في حياته، وتم الرد على ذلك بأن أشرف مروان كان يعمل لصالح مصر، وأن الرئيس السادات جعله يوصل معلومات مهمة لكبار قادة إسرائيل، وهي معلومات منقوصة حتى يكسب الثقة وينفذ أهدافا لصالح الدولة المصرية.