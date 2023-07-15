«كورينثيانز» يستضيف أمريكا مينيرو في ربع نهائي كأس البرازيل لكرة القدم

يستضيف كورينثيانز، مساء اليوم السبت، أمريكا مينيرو، على ملعب أرينا كورينثيانز، في المباراة الرابعة والأخيرة من دور ربع النهائي لبطولة كأس البرازيل.

وكان أمريكا مينيرو، حقق الانتصار على كورينثيانز، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس البرازيل بنتيجة 1-0، أحرزه اللاعب أديلسون أوليفيرا، في لقاء جمع الفريقين على ملعب إندبينديسيا في 6 يوليو الجاري.

وكانت فرق فلامنجو وساوباولو وجريميو، حجزت بطاقات التأهل للدور قبل النهائي من كأس البرازيل، على حساب أتليتيكو باراناينسي وبالميراس وباهيا.

ويلتقي فلامنجو مع جريميو في الدور قبل النهائي من كأس البرازيل، فيما سيواجه ساوباول الفائز مز مباراة كورينثيانز وأمريكا مينيرو.