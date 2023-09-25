تعرف على مهام إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ

جهود مبذولة تقوم بها إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إذ تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والاستجابة لشكاواهم ومتابعتها وحلها بسرعة وفعالية.

جهود إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ

وتقوم إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ بعدد من المهام ومنها:

- تلقي الشكاوى الواردة من المواطنين عبر عدة قنوات:

1- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي يمكن للمواطن تسجيل شكواه عليها عن طريق الاتصال بالرقم 16528 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

2- الشكاوى الواردة من ديوان وزارة الصحة بالقاهرة.

3- الشكاوى الواردة من ديوان عام محافظة كفر الشيخ.

4- الشكاوى الواردة من مكتب الدكتور وكيل الوزارة.

- يتم فحص الشكاوى وتحويلها إلى المؤسسات الصحية المختصة، سواء كانت مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو إدارات صحية.

- متابعة حل الشكاوى والرد على المواطنين بالإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، وذلك عبر نفس قناة تلقي الشكوى، سواء كانت هاتفية أو إلكترونية.

- تقديم التقارير الدورية عن أعداد وأنواع ومصادر وحالات الشكاوى، وتحليلها وتقييمها وإبراز نقاط الضعف والقوة في أداء المؤسسات الصحية.

- تطبيق نظام الإرشادات داخل المؤسسات الصحية، وذلك بتعيين مسئول خدمة مواطنين في كل مستشفى أو إدارة صحية، يقوم بتثقيف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشأة، وكيفية تقديم شكاواهم ومتابعتها، والتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمة.

- التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدات للحالات الغير قادرة على تكاليف العلاج أو التي تحتاج إلى سماعات أو أطراف صناعية أو قوقعة.

المشاركة في المبادرات الرئاسية التي تطلقها الحكومة في مجال الصحة، مثل حملة 100 مليون صحة وفيرس سي وأزمة كورونا، وذلك بإقامة ندوات تثقيفية للمواطنين داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

- عمل بحث ومرور ميداني للمستشفيات لقياس مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضا متلقيها.

وكيل صحة كفر الشيخ: نسعى لتلبية احتياجات وتوقعات المواطنين

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ إدارة خدمة المواطنين تسعى إلى تحقيق رؤية وزارة الصحة في تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وتلبية احتياجات وتوقعات المواطنين، وذلك بالعمل الجاد والجهد المبذول والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية