جدول المواعيد المقررة لإعلان نتائج التنسيق للمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ جدول المواعيد المقررة لإعلان نتائج التنسيق وتقديم الملفات ومواعيد تقديم الالتماسات في المدن الجامعية للعام الجامعي 2023 - 2024.

جدول المواعيد المقررة لإعلان نتائج التنسيق وتقديم الملفات في المدن الجامعية

ووفقاً لما حدّدته الإدارة العامة للمدن الجامعية فإنّه يتم إعلان النتائج على موقع الزهراء للطلاب والطالبات القدامي تقدير امتياز يوم الأحد 24 سبتمبر، وتقدير جيد جداً يوم الاثنين 25 سبتمبر وتقدير جيد يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، فيما يتم تقديم الملفات في المدن الجامعية بدءاً من اليوم الاثنين 25 سبتمبر لتقدير امتياز، والثلاثاء 26 سبتمبر لتقدير جيد جداً، والأربعاء 27 سبتمبر 2023 لتقدير جيد.

تقديم الملفات متاح لمدة 15 يوماً

وبحسب الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، فإنّ تقديم الملفات متاح لمدة 15 يوماً من بداية التقديم كفرصة نهائية للطلاب المقبولين لإنهاء إجراءات التسكين، مشيراً إلى أنّ مواعيد تقديم الالتماسات الورقية للطلاب والطالبات غير المقبولين في التنسيق سيكون بدءاً من الأحد 1 أكتوبر وحتي الخميس 12 أغسطس 2023.

تقديم الالتماسات للطلاب الغير مقبولين في التنسيق

كما ذكرت الإدارة العامة للمدن الجامعية، أنّه يتم تقديم الالتماسات للطلاب الغير مقبولين في التنسيق «جميع الكليات» بالمدينة الجامعية طلاب قطاع طبي، بينما يتم تقديم الالتماسات للطالبات الغير مقبولين في التنسيق «جميع الكليات بالمدينة الجامعية طالبات أ، ويتم التسكين الفعلي وحجز وجبات التغذية بدءاً من يوم السبت 7 أكتوبر 2023، ويتم صرف وجبة الغداء بدءاً من يوم الأحد 8 أكتوبر 2023.

المدن الجامعية بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ المدن الجامعية هي إحدى مرافق جامعة كفر الشيخ الهامة، وتتولى تقديم خدمة متميزة مدعومة لفئة من خيرة الطلاب والطالبات بجميع الكليات وتنقسم إلى:

- أولاً: المدن الجامعية «طلاب»، وتتكون من وحدتين سكنية بسعة إجمالية 792 طالبا.

- ثانياً: المدن الجامعية «طالبات»، وتتكون من 4 وحدات سكنية بسعة إجمالية 2200 طالبة.