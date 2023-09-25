إصابة 8 أشخاص في انفجار أنبوبة بطهطا بسوهاج

تباشر الجهات المختصة التحقيق في إصابة 8 أشخاص بحروق متفرقة في الجسم بدرجات مختلفة، إثر وقوع انفجار أنبوبة صغيرة معبأة بغاز البوتاجاز، بطهطا شمال سوهاج، وجرى نقل 4 من المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و4 مصابين لمستشفى طهطا العام.

انفجار أنبوبة معبأة بغاز البوتاجاز

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ يفيد انفجار أنبوبة معبأة بغاز البوتاجاز داخل منزل، ووجود مصدر حراري ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة الأولية بوصول «س . ج . ح»، 4 سنوات مصاب بحروق من الدرجة الثانية و«ه . م . س»، 65 عاما، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، و«ب . ع . ع»، 50 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الثانية، و«إ . ح . ح»، 24 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الثانية، و«د . ح . ح»، مصابة بحروق من الدرجة الثانية و«د . ح . ح»، 12 سنة بحروق من الدرجة الثانية، و«ح . ه . ح»، 18 سنة مصابة بحروق من الدرجة الثانية، و«د . ب . ه»، مصابة بحروق من الدرجة الثانية إلى مستشفى طهطا العام، وتم تحويل 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي، وما زال 3 مصابين داخل مستشفى طهطا العام وتم التصريح بالخروج للطفل البالغ من العمر 4 سنوات بالخروج واستكمال العلاج بالمنزل.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.