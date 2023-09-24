نشوب حريق أعلى عمارة سكنية بمنطقة الزهراء في سوهاج

شهدت منطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج نشوب حريق بروف أعلى عمارة سكنية بشارع أبوسمبل في المنطقة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بنشوب حريق بروف من الخشب أعلى سطح عمارة سكنية بمنطقة الزهراء، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

الانتقال إلى موقع الحادث

والانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسطح يستغله كروف بإحدى العمارات السكنية بشارع أبوسمبل بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده ومنع وصولة وانتشاره بالمناطق السكنية، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية كبيرة من المنقولات المخزنة بالروف.

وبالفحص تبين أن سبب الحريق وجود مصدر حراري، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.