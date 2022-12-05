أمن سوهاج يستعيد سيارة مُبلغ بسرقتها.. ويلقي القبض على الجاني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من استعادة سيارة «تاكسي» مُبلغ بسرقتها في دائرة قسم ثان، وتم ضبط مرتكب الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثان يفيد بورود بلاغ من المدعو «م م ع ا» 49 سنة، سائق ويقيم شارع المزدلفة دائرة القسم بقيام المدعو «م ج ا ع» 36 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز أخميم شرقي المحافظة، والسابق اتهامه فـي قضية أموال عامة بمغافلته والاستيلاء على مفتاح السيارة خاصته «تاكسي»، وقيامه بسرقتها أثناء توقفها أمام مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم اتخاذ إجراءات النشر، وحال قيام ضابط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بتتبع خط سير السيارة المُبلغ بسرقتها بواسطة الكاميرات، تلاحظ لهم قدوم السيارة بناحية ونينة الشرقية دائرة مركز سوهاج قيادة المتهم ويجلس بجواره شخص آخر.

ضبط المتهم أمام مخزن خضار

وأثناء قيام الضباط باستيقاف السيارة وضبط المتهم أمام مخزن خضار جملة كائن بمواجهة ترعة المُرة، قام الشخص الذي يجلس بجوار السائق، بفتح باب السيارة والقفز داخل الترعة، وتبين أنه يدعي «خ ج ع» 30 سنة، فرد أمن بشركة مقاولات خاصة، ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق إتهامه فـي 5 قضايا سرقة.

وتم التحفظ على السيارة والمتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى تحرير المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.