نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بالفيوم

اندلع حريق هائل في حظيرة مواشي بإحدى قرى محافظة الفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للحظيرة، مما تسبب في تطاير بعض الشرر الذي أدى لاشتعال النيران التي امتدت بسرعة كبيرة إلى الحظيرة لتلتهم 5 رؤوس ماشية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق على الفور لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي باندلاع حريق في حظيرة ماشية بقرية منشأة الجزائر بدائرة مركز شرطة الفيوم، ونفوق عدد من الماشية.

السيطرة على الحريق

وانتقلت سيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية إلى مكان اندلاع حريق بحظيرة مواشي، حيث وجرى إخماد النيران، والسيطرة عليها وتبريدها قبل أن تلتهم باقي الماشية أو تمتد للمنشآت المجاورة.

نفوق 5 رؤوس ماشية

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، فيما تم إخماده دون وقوع أيّ خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران بالحظيرة، وأنّ الحريق اندلع قضاء وقدر، وعدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.