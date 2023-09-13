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المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
01:57 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
محكمة جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما يتضمن معاقبة المتهم «ع .ا .ش»، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو والحشيش وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لمركز شرطة أخميم مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين.

القبض على المتهم وبحوزته 78 لفافة

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 78 لفافات بلاستيكية من الشابو وجوهر الميتامفيتامين و18 قطعة حشيش وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق.

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بقلم فهد فكري بلوم